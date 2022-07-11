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جديد المحليات > وزير النقل يقف على استعدادات مغادرة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
12/07/2022   12:25 ص

وزير النقل يقف على استعدادات مغادرة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على الاستعدادات الميدانية لمغادرة رحلات ضيوف الرحمن بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وشملت الجولة التفقدية صالات السفر والمرافق الحيوية المساندة، كما اطلع على آليات تنفيذ خطط المغادرة والإجراءات المعيارية لتقليص وقت إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج، والتأكد من كافة الخدمات لهم.

وأوضح “الجاسر” أن المطار يضم 14 صالة مجهزة لاستقبال الحشود، وتسهيل إجراءات مغادرتهم؛ موجهاً العاملين بمضاعفة الجهود وتكثيف الأداء وتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكل يسر وطمأنينة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بدأت في قطاعاتها كافة الاستعداد لتنفيذ العمليات التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج لبلدانهم وفق الخطط المعتمدة، منوهاً بمستوى التنسيق الرفيع بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وزير النقل يقف على استعدادات مغادرة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدوليوزير النقل يقف على استعدادات مغادرة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدوليوزير النقل يقف على استعدادات مغادرة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

وزير النقل يقف على استعدادات مغادرة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

جديد المحليات
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