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جديد المحليات > مقارنة بالعام السابق.. “الموانئ” تحقق ارتفاعًا كبيرًا بالبضائع المناولة خلال شهر يونيو
12/07/2022   12:25 ص

مقارنة بالعام السابق.. “الموانئ” تحقق ارتفاعًا كبيرًا بالبضائع المناولة خلال شهر يونيو

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حققت الموانئ السعودية ارتفاعًا كبيرًا في حجم البضائع المناولة خلال شهر يونيو بنسبة بلغت 16.1%، لتصل إلى 27.1 مليون طن مقابل 23.4 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأسهمت خطط التطوير التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي، في زيادة حجم البضائع العامة بنسبة 55.7% لتصل إلى 790.5 ألف طن، كما سجلت البضائع السائبة السائلة زيادة نسبتها 31.8%، لتصل إلى 15.5 مليون طن، فيما أظهرت البضائع الصلبة خلال هذا الشهر انخفاضًا نسبته 6.9% لتصل إلى 3.9 مليون طن.

وبشأن تعزيز القطاع البحري، سجلت أعداد الحاويات ارتفاعًا بنسبة 5.5% لتصل 642.3 ألف حاوية مقارنة بـ 608.8 ألف حاوية في يونيو 2021، كما حققت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 4.2%، لتصل إلى 244.6 ألف حاوية مقارنة بـ 234.7 ألف حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.

كما سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 13.6%، لتصل إلى 1126 سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة نسبتها 25.8%، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.6 مليون طن.

واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر يونيو الماضي 79 ألف راكب، بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 79.28%، وتفريغ عدد 990 ألف رأس ماشية بارتفاع بلغت نسبته 265.5%، وذلك بالتزامن مع موسم الحج.

مقارنة بالعام السابق.. “الموانئ” تحقق ارتفاعًا كبيرًا بالبضائع المناولة خلال شهر يونيو

جديد المحليات
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