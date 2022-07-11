القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام

بعث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم (الإثنين)، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال الشيخ نواف في البرقية: “إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة بالمملكة، التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه”.
وأشاد باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية المنتشرة في المشاعر كافة، سائلاً البارئ جل وعلا أن ينعم على السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.
كما هنأ ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.