“شؤون الحرمين” تعلن نجاح تفويج الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، نجاح خطة التفويج المعدة لاستقبال الحجيج القادمين لأداء طواف الوداع اليوم (الاثنين) ثاني أيام التشريق.
وأوضح أن جموع الحجيج من المتعجلين توافدت إلى المسجد الحرام دون حدوث أي معوقات، حيث شهدت حركتهم انسيابية في الدخول، عازيًا ذلك إلى التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات العاملة على خدمتهم، والحرص على تجويد الأعمال بما يتوائم مع تطلعات وتوجيهات القيادة.
وأكد أن مختصي إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة العامة أتموا بنجاح تفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في كافة المواقع التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات، إضافةً إلى استمرارية متابعة تطبيق كافة الخطط على أرض الواقع فيما يتعلق بالخدمات الأخرى المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.
وأبان حيدر أنه تم رفع مستوى الشبكة الكهربائية وذلك بواسطة التغذية من خمس محطات كهربائية بأكثر من 20 مغذي كهربائي من الجهد المتوسط موزعة؛ بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي من خلال ثلاث محطات رئيسية، و13 محطة فرعية تحتوي على 40 محول كهربائي خافض الجهد، وتغذية أكثر من 1500 لوحة كهربائية تسهم في رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قد وزعت 250 ألف عبوة ماء زمزم، وتم توفيرها في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من 25 ألف حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، حيث بلغ إجمالي اللترات 800 ألف لتر.