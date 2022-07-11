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جديد المحليات > خلال 10 أيام.. رفع 128 ألف طن من النفايات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
12/07/2022   12:24 ص

خلال 10 أيام.. رفع 128 ألف طن من النفايات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن فرق النظافة العامة الميدانية رفعت ما يقارب 128 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة من أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أيام العشر من ذي الحجة.

وأوضحت أن المردم العام استقبل 128 ألف طن من النفايات، عبر 13.4 ألف رحلة نقل ترددية حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن إجمالي أوزان النفايات الواردة من المحطات الانتقالية بلغ 14.6 ألف طن، بينما قدرت نسبة النفايات العضوية بـ 28.4%.

وأكدت أن الفرق باشرت أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد نفرة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفق “أخبار 24”.

خلال 10 أيام.. رفع 128 ألف طن من النفايات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

جديد المحليات
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