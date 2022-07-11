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جديد المحليات > “الأرصاد” تكشف المدن المسجلة لأعلى درجات الحرارة.. وتحذر من موجة غبارية بالرياض والشرقية
12/07/2022   12:24 ص

“الأرصاد” تكشف المدن المسجلة لأعلى درجات الحرارة.. وتحذر من موجة غبارية بالرياض والشرقية

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كشف المركز الوطني للأرصاد، المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة في المملكة.

وأوضح أن الدمام سجلت أعلى مستوى درجات الحرارة بـ45 درجة مئوية، تليها وادي الدواسر بـ44 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة والأحساء بـ43 درجة مئوية.

وتوقع المركز استمرار هذه الحالة حتى غد (الثلاثاء) في بعض المحافظات بالمنطقتين، وتشمل المجمعة والمزاحمية وحريملاء وضرما والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وثادق وحوطة بني تميم ورماح في منطقة الرياض، والجبيل والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء وبقيق وحرض وخريص في المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تكشف المدن المسجلة لأعلى درجات الحرارة.. وتحذر من موجة غبارية بالرياض والشرقية

جديد المحليات
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