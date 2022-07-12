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جديد المحليات > مطار الملك عبدالعزيز يقدم إرشادات لضيوف الرحمن بشأن الأمتعة قبل المغادرة
12/07/2022   6:45 ص

مطار الملك عبدالعزيز يقدم إرشادات لضيوف الرحمن بشأن الأمتعة قبل المغادرة

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قدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعض النصائح والإرشادات لضيوف الرحمن بشأن الأمتعة الخاصة بهم قبل رحلة المغادرة.

وتضمنت الإرشادات الالتزام بأحجام الأمتعة القياسية، من حيث المقاسات والوزن حسب اشتراطات تذكرة السفر، إلى جانب عدم وصل قطعتين من الأمتعة ببعضهما، وعدم ربط الأمتعة بأحزمة وحبال، مع التأكد من إغلاق الأمتعة جيداً قبل الشحن.

وشملت الإرشادات تجنب حمل الأمتعة الممنوعة التي تحتوي على المواد القابلة للاشتعال والمواد السامة والمواد القابلة للانفجار والمواد الحادة والغازات المضغوطة، بالإضافة إلى المواد الحارقة والأكياس الورقية والبلاستيكية والسوائل والكراسي المتحركة والمواد المؤكسدة والكيميائية والمواد المُشعة والممغنطة. وفق “أخبار 24”.

مطار الملك عبدالعزيز يقدم إرشادات لضيوف الرحمن بشأن الأمتعة قبل المغادرة

جديد المحليات
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