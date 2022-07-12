تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار رعدية على مكة ونشاط بالرياح وسيول في الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار تأثير الرياح النشطة والسحب الرعدية اليوم (الثلاثاء)، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تعرض منطقتي عسير والباحة إلى أمطار وأتربة مثارة.
وأوضح المركز، أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة والسحب الرعدية وهطول الأمطار الرعدية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة حتى الساعة السابعة مساءً، مشيراً إلى أن الحالة نفسها تؤثر على مناطق الباحة وجازان وعسير.
ولفت إلى أن أجزاء من منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة 11 صباحاً. وفق “أخبار 24”.