رسميا.. النصر يعلن التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا (فيديو وصور)

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، مساء الإثنين، رسميًا، التعاقد مع حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالموسم الجديد (2022-2023).
وقال النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر، وقع عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، دافيد أوسبينا.
وأشار النصر في بيانه، إلى أن النادي وقع مع دافيد أوسبينا، في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لسنتين. متمنين له التوفيق مع ناديه. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الحارس البالغ من العمر 33 عامًا لعب في صفوف نيس الفرنسي، ثم أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي.
من بلاد الحارس التاريخي
إلى النصـر العالمــي 💛 pic.twitter.com/W27CA5t8CN
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2022