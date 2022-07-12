بالفيديو.. “التجارة” تقف على جاهزية الأسواق في المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

أوضحت وزارة التجارة، أن فرقها الرقابية تقف على جاهزية الأسواق ومراكز التموين وخدمات الطرق ومحطات الوقود في المدينة المنورة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن.
وبيّنت الوزارة، أن الفرق الرقابية التابعة لها تتحقق من وفرة السلع والمنتجات التموينية في الأسواق ومراكز التموين ومحطات الوقود. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تراقب الأسواق وتتحقق من نظامية محلات الذهب وسلامة الموازين أيضاً.
فرقنا الرقابية تقف على جاهزية الأسواق ومراكز التموين وخدمات الطرق في #المدينة_المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/ZOy3t3YAoP
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 11, 2022