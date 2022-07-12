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جديد المحليات > بعد أداء مناسك الحج.. طلائع الحجاج “المُتعجلين” يصلون المدينة المنورة (صور)
12/07/2022   6:45 ص

بعد أداء مناسك الحج.. طلائع الحجاج “المُتعجلين” يصلون المدينة المنورة (صور)

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وصلت طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة براً عبر طريق الهجرة السريع مساء أمس (الإثنين)، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج هذا العام.

واستعدت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، لتقديم جميع التسهيلات التي تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية. وفق “أخبار 24”.

وتتمركز الفرق الميدانية في عدة مواقع مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية على مدار 24 ساعة، من أجل توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر.

 وصول الحجاج للمدينة

وصول الحجاج للمدينة

وصول الحجاج للمدينة

بعد أداء مناسك الحج.. طلائع الحجاج “المُتعجلين” يصلون المدينة المنورة (صور)

جديد المحليات
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