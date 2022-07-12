مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات والوفيات والحالات الحرجة

أظهر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعاً على مستوى الإصابات والحالات الحرجة والوفيات، في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد المتعافين.
وارتفعت الإصابات الجديدة مسجلة 407 حالات، بزيادة قدرها 32 حالة عن يوم أمس، لتواصل الحالات الارتفاع لليوم الثاني، بعدما سجلت انخفاضاً تنازلياً على مدى 6 أيام ماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 785622 من أصل 800869 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة، فيما لا تزال هناك 6024 حالة نشطة.
كما ارتفعت الحالات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، بعدما شهدت 3 أيام متتالية عدم تسجيل أي حالات حرجة، حيث دخلت 3 حالات العناية المركزة طبقاً لبيانات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع إجماليها إلى 148 حالة حرجة. وفق “أخبار 24”.
وشهدت حالات الوفاة ارتفاعاً خلال الساعات الـ24 الماضية، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، لكنها بقيت عند مستوياتها المنخفضة المسجلة منذ مطلع أكتوبر 2021. وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 9223 حالة وفاة.