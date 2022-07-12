أوضح تجمع الرياض الصحي الأول، أن اضطراب ما بعد الحج هو مجموعة من الأعراض يعانيها بعض الحجاج بعد الانتهاء من أداء المناسك ووصولهم إلى ديارهم.
وأوضح أن اضطراب ما بعد الحج ليس مرضاً بحد ذاته، وتشمل أعراضه حالة من الإجهاد والإرهاق والفتور، وآلاما وأوجاعا مختلفة في العضلات، وصداعا وتوترا، واضطرابا في النوم، واسمرارا في البشرة وزكاما، مبينة أنها تحدث بسبب التعرض الطويل والمكثف لأشعة الشمس، وكثرة الحركة والتنقل، والتعرض لفيروسات الزكام والإنفلونزا.
وأبان أنه يمكن التغلب على أعراضه من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم بالإضافة إلى تجنب السهر أو الإجهاد البدني، منوهة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي كامل ومتوازن غني بالخضار والفواكه، مع الإكثار من شرب السوائل.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه في حال ظهور أعراض الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد يجب مراجعة الطبيب.