“فلكية جدة”: القمر العملاق يظهر للمرة الثالثة في 2022

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي ستشهد غدا (الأربعاء)، اكتمال قمر ذي الحجة وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب هذا العام وسيكون مشاهدا طوال الليل.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل عند الساعة 12:05 ظهرا بتوقيت مكة إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022 وسيكون على مسافة 357 ألف كيلومتر .
وأبان أن القمر سيصل إلى لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد 9 ساعات و38 دقيقة من وصوله الى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في “الأوج” أبعد نقطة له من الأرض.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيتبع ذلك وصول البدر العملاق إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل مائلا نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوبي الغربي مع شروق شمس الخميس.