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جديد المحليات > اعتبارا من اليوم.. إلزام سائقي سيارات الأجرة وتطبيقات الركاب بارتداء الزي المعتمد
12/07/2022   1:36 م

اعتبارا من اليوم.. إلزام سائقي سيارات الأجرة وتطبيقات الركاب بارتداء الزي المعتمد

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دخل قرار الهيئة العامة للنقل إلزام سائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وسائقي تطبيقات نقل الركاب بارتداء الزي المخصص الذي اعتمدته مؤخرا حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء).

ويستوجب على السائق بموجب هذا القرار أن يرتدي الزي الوطني أو قميصا وبنطالا طويلا، بينما يشترط على سائقي الأجرة فقط، لبس بنطال وحزام أسود، وقميص بأكمام طويلة ولون رمادي ومع وضع بطاقة التعريف.

كما أتاحت الهيئة لسائقي الأجرة إمكانية ارتداء جاكيت أو معطف حسب الحاجة، في حين يتمثل الزي المخصص للنساء في العباءة أو قميص وبنطال طويل مع جاكيت أو معطف.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الالتزام بهذا الزي سيكون متطلبا أساسيا لممارسة هذه الأنشطة وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

الزي المعتمد للسائقين

اعتبارا من اليوم.. إلزام سائقي سيارات الأجرة وتطبيقات الركاب بارتداء الزي المعتمد

جديد المحليات
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