طقس اليوم.. أمطار رعدية بأجزاء من مكة والرياض وعوالق ترابية على شرق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).
ونوه إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.وفق “أخبار 24”.