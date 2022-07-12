شؤون الحرمين تطلق مبادرة “أول بيت وضع للناس” لاستعراض معالم الحرم المكي

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام النسائي مبادرة “أول بيت وضع للناس” في استعراض مرئي لمعالم الحرم المكي الشريف وجذورها التاريخية والدينية.
وأوضحت مساعدة مديرة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام النسائي بتول الكيشان أن المبادرة تناولت استعراض 8 معالم بارزة بالمسجد الحرام على هيئة تصاميم إنفوجرافيك بمعلومات مثيرة وطريقة إبداعية، مبينةً أنها تتلخص حول الأهمية التاريخية لتلك الأمكنة وفضلها وسبب تسميتها.
ونوهت إلى أن تلك المعالم تشمل بئر زمزم، ومعجن إبراهيم عليه السلام، ومقام إبراهيم عليه السلام، والحطيم من الكعبة، والحجر الأسود، والملتزم، والصفا والمروة، وميزاب الرحمة. وفق “أخبار 24”.