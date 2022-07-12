نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > فيديو بتقنية “التايم لابس” يرصد انسيابية حركة الحجيج في منطقة الجمرات
12/07/2022   7:15 م

فيديو بتقنية “التايم لابس” يرصد انسيابية حركة الحجيج في منطقة الجمرات

+ = -
599

نشرت وزارة الحج والعمرة، مقطع فيديو بتقنية “التايم لابس” لانسيابية حركة الحجاج خلال توجههم لرمي الجمرات، عبر الممرات والجسور المخصصة لذلك.

وأظهر المقطع، انسيابية حركة الحجاج من داخل مخيماتهم بمشعر منى، ومستوى تنظيم الحشود المتجهة صوب الجمرات خلال ساعات النهار، دون حدوث أي تدافع أو توقف لحركة سيرهم ذهاباً وإياباً بعد رمي الجمرات.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت نجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث .

وفق “أخبار 24”.

فيديو بتقنية “التايم لابس” يرصد انسيابية حركة الحجيج في منطقة الجمرات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885218718.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.