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جديد المحليات > “الجوازات” تؤكد جاهزيتها لمغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ
12/07/2022   7:15 م

“الجوازات” تؤكد جاهزيتها لمغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ

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أكدت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك بعد أداء مناسك الحج.

وأوضحت الجوازات أنها تعمل على تسهيل إجراءات مغادرتهم في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وأبانت أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة. وفق “أخبار 24”.

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد أدوا اليوم (الثلاثاء)، طواف الوداع في ثالث أيام التشريق، وسط منظومة خدمية متكاملة، تهدف للتيسير على الحجاج في أداء المناسك.

“الجوازات” تؤكد جاهزيتها لمغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ

جديد المحليات
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