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جديد المحليات > “سكني”: الالتزامات المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم
13/07/2022   8:17 ص

“سكني”: الالتزامات المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم

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أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الالتزامات المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني.

وبيّن البرنامج، أن الالتزامات المالية أو إيقاف الخدمات قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية، لافتا إلى أنه يمكن التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة.

ولفت إلى أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط، سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني، سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.وفق “أخبار 24”.

“سكني”: الالتزامات المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم

جديد المحليات
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