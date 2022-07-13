شاهد.. لحظة وصول قطار المشاعر إلى “المهجع” بعد اكمال مهمة نقل الحجاج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن انتهاء مهام قطار المشاعر بنقل ضيوف الرحمن، عقب نقله أكثر من 1.35 مليون حاج في موسم حج 1443هـ.
وأظهر مقطع فيديو نشرته”سار” لقطة لقطار المشاعر وهو يطلق أصوات المنبه احتفاءً بوصوله إلى المهجع بعد إكمال مهامه في خدمة حجاج بيت الله الحرام بنجاح.
وكانت رحلات القطار قد بدأت منذ التاسعة صباح (السبت) الماضي واستمرت حتى السادسة من مساء يوم أمس (الثلاثاء) ، وذلك عبر 3 محطات رئيسية، شملت، منى ومزدلفة وعرفات. وفق “أخبار 24”.
آخر قطارات المشاعر يطلق أصوات المنبه احتفاءً بوصوله إلى المهجع بعد إكمال مهامه في خدمة حجاج بيت الله الحرام بنجاح. pic.twitter.com/yybyHI7sbS
— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) July 12, 2022