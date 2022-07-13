بالفيديو والصور.. معالي الأمين السوداني يشيد ببرنامج سمو ولي العهد للتسامح

أشاد معالي الأمين العام لشؤون السودانيين الأستاذ مكين حامد بجهود برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي في إنهاء كثير من قضايا الجالية السودانية في المملكة بالطرق الودية ، وقال معالي الأمين إن هذا البرنامج يعتبر من حسنات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللذان يعتبران رمزًا لقادة العرب والمسلمين والعالم وقال معالي الأمين انا ابن السعودية بلدي الثاني الذي عشت فيه وتفيّأت في خيراته – ولله الحمد -.
وقد قام معالي الأمين بتقديم شهادتي شكر للمكلف ببرنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان وللشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي لمساعيهما الكبيرة في إنهاء كثير من قضايا الجالية السودانية في المملكة عبر برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي ، وقد حضر هذه المناسبة الدكتور حسن بن محمد آل شرية ، وقد ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة بهذه المناسبة .
وبهذه المناسبة قال الشيخ عامر ابن خرصان المكلف ببرنامج سمو ولي العهد لاصلاح ذات البين التطوعي نشكر سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على رؤيته في برنامج اصلاح ذات البين التطوعي التي انطلقت منذ عام ١٤٢٨ هـ والتي خدمت اشقائنا المقيمين من الجنسيه السودانيه وخدمت جميع شرائح المجتمع والذي عمنا خيرها وهذا بفضل الله سبحانه ثم بفضل سمو ولي العهد على رؤيته الناجحه وهذا البرنامج جزء لايتجزاء من برامج سيدي ولي العهد الهادفه لنشر الخير والسلام بين المجتمعات ولايستغرب من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله ، وقد رحب بمعالي الامين العام لجمهوريه السودان الشقيقه على زيارته الوديه وتقديم شكره لبرنامج سمو ولي العهد حفطه الله في اصلاح ذات البين التطوعي ، داعيًا الله أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين.