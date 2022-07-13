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جديد المحليات > “التأمينات”: لضمان صرف الاستحقاق الشهري يجب التأكد من حالة المستفيد
14/07/2022   12:51 ص

“التأمينات”: لضمان صرف الاستحقاق الشهري يجب التأكد من حالة المستفيد

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه يجب التأكد من حالة المستفيد إذا حدث أي تغيير عليها، وذلك لحفظ حقوقه وضمان صرف الاستحقاق الشهري عبر خدمة “تغيير حالة مستفيد”.

وأوضحت أن خدمة “تغيير حالة مستفيد” تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.

وبيّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول عن الطريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد”، والاطلاع على الإرشادات والشروط والنقر على “متابعة”، واختيار نوع الحالة المراد تحديثها، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخيراً الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”. وفق “أخبار 24”.

“التأمينات”: لضمان صرف الاستحقاق الشهري يجب التأكد من حالة المستفيد

جديد المحليات
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