2.2 ألف رحلة نقلت 1.3 مليون حاجٍّ.. “سار” تُعلن نجاح خطة موسم الحج

أعلنَت الخطوط الحديدية السعودية “سار” نجاح خطتها لموسم حج 1443هـ لتشغيل القطار بمحطاته الـ9 الواقعة في منى وعرفات ومزدلفة، وذلك بنقل قطار المشاعر أكثر من 1.3 مليون حاجاً على متن أكثر من2.2 ألف رحلة.
وأوضحت أن قطارَ المشاعر نقل في حركته الأولية نحو 23 ألف شخص، ومن ثم تمكن بعد ذلك من إنجاز الخطط الخاصة بتصعيد أكثر 212 ألف حاج إلى مشعر عرفات، قبل أن يتم الانتهاء من نقل نحو 200 ألف حاج أثناء نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة قبل الوقت المحدد بساعة ونصف.
وأشارت إلى أن عدد الحجاج الذين تمت إفاضتهم من مزدلفة إلى منى بلغوا 248 ألف حاج، ليتجاوز عددُ من نُقِلُوا في أيام التشريق الـ666 ألف حاج من محطات منى1، ومنى2، ومزدلفة3 وصولاً إلى محطة منى3 “محطة الجمرات”. وفق “أخبار 24”.