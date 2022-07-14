طقس اليوم.. أمطار وبرد بمكة ونجران وعسير وأتربة وغبار في الرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية، مع زخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية.
ونوه إلى أنه سيستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة بمكة المكرمة، و43 درجة بالمدينة المنورة والرياض وبريدة، و44 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة). وفق “أخبار 24”.