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جديد المحليات > مبادرة طريق مكة.. أكثر من 98 ألف مستفيد في 5 دول عبر 274 رحلة
14/07/2022   7:12 ص

مبادرة طريق مكة.. أكثر من 98 ألف مستفيد في 5 دول عبر 274 رحلة

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أسفرت مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا العام 1443هـ، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، لخدمة ضيوف الرحمن في 5 دول من مطارات بلدانهم، عن خدمة 98.8 ألف مستفيد، خلال 28 يومًا.

وبلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 274 رحلة، قدمت لهم الخدمة في مطارات بلدانهم من خلال 58 محطة، و20 حقيبة متنقلة ومتوسط إنهاء إجراءات دخول للحاج الواحد في 1:48 دقيقة.

وأنهت مبادرة طريق مكة أعمالها في صالات مطارات جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان ومملكة ماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية بنجلاديش، وذلك ضمن جهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض. وفق “أخبار 24”.

وحرصت فرق تنفيذ المبادرة على إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وخصصت لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة مسارات ينتقلون منها مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

مبادرة طريق مكة.. أكثر من 98 ألف مستفيد في 5 دول عبر 274 رحلة

جديد المحليات
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