كيف تختار نظارتك الشمسية؟.. 6 نصائح جوهرية تساعدك على اختيار الأنسب

قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح وإرشادات جوهرية قبل شراء النظارة الشمسية، والتي تزداد أهميتها في فصل الصيف لحماية العين من أشعة الشمس.
وأوضحت الوزارة أن النظارة الشمسية تساعد على حماية العين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، مثل: التهاب الملتحمة الضوئي وسرطان الجفون وإعتام عدسة العين.
وأشارت إلى أنه قبل شراء النظارة الشمسية يجب الحرص على اختيار النظارة الشمسية التي تحجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية، لحماية العينين من الأمراض التي تسببها هذه الأشعة، وشراء نظارة كبيرة الحجم، وكبيرة الإطار لحماية أكبر من دخول أشعة الشمس إلى العين. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن اختلاف لون العدسة، أو ارتفاع سعرها ليس بالضرورة أفضل في الحماية، منوهة إلى اختيار عدسات مستقطبة، تحتوي على فلتر يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح المستوية.