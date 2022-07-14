استشاري: الشحوم الحيوانية مصدر جيد للطاقة ويمكن تناولها إذا توفرت هذه الشروط

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر أن الشحم الحيواني -سواء كان من خروف، أو مفرود، أو عجل- مصدر ممتاز للطاقة.
وأوضح النمر أن تناول تلك الشحوم غير ضار على الصحة، حال توافر عدد من الشروط، منها، أن لا يكون هناك زيادة في الوزن، أو ارتفاع في الكوليسترول والدهون الثلاثية، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي.
وأوصى ببعض الإرشادات لحماية شرايين القلب، منها، ممارسة الرياضة ٣٠دقيقة يوميًا والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح، والحفاظ على وزن صحي، ومراقبة السكر والضغط والكوليسترول، وعدم التدخين والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي. وفق “أخبار 24”.