اعتبارًا من اليوم.. فتح باب القبول بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 1444/1443هـ، اعتبارًا من اليوم (الخميس).
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى الولد الذي نشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.
وأكدت على قبول خريجي هذا العام فقط دون الأعوام السابقة، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات، على ألا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العلمي.
وحددت عمر المتقدم بأن لا يزيد على 22 عامًا ولا يقل عن 17 عامًا وغير متزوج، ويتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).
وأوضحت أن مدة الدراسة في الكليات العسكرية 3 سنوات، مقسمة على فصلين لكل سنة، بعدها يحصل الطالب المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية، ويتم تعيينه برتبة ملازم. وفق “أخبار 24”.