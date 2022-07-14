“الإحصاء”: ارتفاع التضخم بنسبة 2.3% خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو 2022 بنسبة 2.3% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.7%، والتى تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4.5%، وهو ما أثر بشكل عام على ارتفاع نسبة التضخم نظرًا لأن وزنه في المؤشر يقدر بـ 18.8%. فيما ارتفعت أسعار النقل بـ2.5%، متأثرة بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 3.3% .
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 2.4%، متأثرة بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 18.5%، كما سجلت أسعار التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.2%، متأثرة بارتفاع أسعار التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية بنسبة 13.7%، وسجلت أسعار المطاعم ارتفاعات وصلت 4.9%، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 5.1%.
وسجلت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعات بنسبة 1%، متأثرة بارتفاعات الإيجارات السكنية بنسبة 1.1% في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.3%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 1.6% وكذلك التبغ بنسبة 0.1%، متأثرة بانخفاض أسعار السجائر بنسبة 0.5%
وكشفت المؤشرات كذلك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2022، بالمقارنة بشهر مايو السابق عليه 2022، بنسبة 0.2%. وفق “أخبار 24”.