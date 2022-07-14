أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يونيو 2022م بنسبة 8.1%، مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من شهر مايو الماضي الذي سجل المؤشر فيه ارتفاعا وصل 10.2%.
وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع المؤشر إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة (%8.2+)؛ نظراً لثقلها في المؤشر، لافتة إلى أن المواد الكيميائية شهدت أكبر زيادة سنوية في يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل زيادة في أسعار الجملة بنسبة 8.2%؛ نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 40.2%، وأسعار العجائن الورقية بنسبة 12.8%، وذلك لثقلهما في المؤشر.
وأضافت أن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات سجل ارتفاعا بنسبة 9.2% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 22.9% وأسعار منتجات الألبان بنسبة 14%.
ولفتت إلى أن الارتفاع حدث أيضا في باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 16.3%، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11.1%.
ونوهت بأن مؤشر أسعار الجملة لشهر يونيو الماضي سجل استقراراً نسبيا مقارنة بشهر مايو الماضي حيث ارتفع بنسبة0.1%، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة %2.9. وفق “أخبار 24”.