كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، ارتفاعاً في الوفيات والحالات الحرجة الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تراجعت الإصابات الجديدة مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 598 إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 586 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 12 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 801935 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9255 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة؛ بتسجيل دخول 9 حالات جديدة إلى غرفة العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن 160 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 491 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 786711 حالة. وفق “أخبار 24”.