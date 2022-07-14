حققت معدلاً تشغيلياً مميزاً.. “الخطوط السعودية” تسيِّر 558 رحلة في يوم واحد

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية أنها حققت معدلاً تشغيلياً مميزاً بتشغيل 558 رحلة أول أمس (الثلاثاء)، وهو معدل قياسي في عدد رحلاتها اليومية.
وأضافت الشركة أن رحلاتها نقلت أكثر من 72 ألف مسافر بين أرجاء المملكة وعلى مستوى أربع قارات حول العالم بانسيابية وانتظام لمواعيد الرحلات.
ونوهت بأنه سيتم تشغيل أكثر من ألفي رحلة ونقل 270 ألف ضيف حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة أنها تأهبت لهذه الفترة التي تعد أكبر مواسم الذروة هذا العام بتوفير السعة المقعدية المناسبة والعمل بكامل الطاقة في كافة مواقع الخدمة. وفق “أخبار 24”.