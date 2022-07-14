عبر الحافلات وقطار الحرمين.. المدينة المنورة تستقبل أكثر من 27 ألف حاج حتى أمس

أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول 27.3 ألف حاج من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس (الأربعاء) بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.
وأوضحت الوزارة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل نحو 26.6 ألف حاج قدموا براً بواسطة الحافلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 498 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 198 حاجاً بعد الحج.
وأشارت إلى أن أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة ، شملت 1875 حاجًا من باكستان و1337 حاجاً من مصر، ثم بنغلاديش 997 حاجاً والأردن 987 حاجاً، وإيران 681 حاجاً، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 7868 حاجاً يوم أمس.
وذكرت أن 1576 حاجاً غادروا المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عبر رحلات طيران منتظمة تم تسييرها خلال اليومين الماضيين ضمن خطة تشرف عليها مختلف الجهات ذات العلاقة، لتيسير مغادرة الحجاج إلى بلدانهم. وفق “أخبار 24”.