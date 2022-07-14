أعلنت وزارة الداخلية تجديد أكثر من 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، منذ تدشين الخدمة، دون الحاجة للذهاب لمقرات الأحوال المدنية.
وأوضحت الوزارة، أن التجديد يتم باستخدام أحدث التقنيات في التعرف على ملامح الوجه، لافتة إلى أن التجديد متاح فقط لمن تبقى 180 يومًا أو أقل على انتهاء صلاحية هويته الوطنية.
وأبانت أن خطوات التجديد تبدأ بالدخول على المنصة، واختيار خدمات، ثم الأحوال المدنية، فالضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية، ثم رفع الصورة بعد قراءة الحالات الصحيحة للصورة، وأخيرًا يتم اختيار العنوان الذي ستصل عليه الهوية.
وفق “أخبار 24”.