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جديد المحليات > بايدن: زيارتي للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة
14/07/2022   6:54 م

بايدن: زيارتي للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس) أن زيارته إلى المملكة بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في إسرائيل، أن الزيارة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأمريكية، مبيناً أنها فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

وأشار إلى أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سـلاح نووي، وأن طهران عليها قبول الاتفاق النووي، الذي وضعوه لها على الطاولة.

يذكر أن بايدن سيصل المملكة يوم غد الجمعة وسيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما يشارك في قمة خليجية بحضور زعماء مصر والأردن والعراق.

وفق “أخبار 24”.

بايدن: زيارتي للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة

جديد المحليات
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