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جديد المحليات > “الصحة” تعلن رصد إصابة بمرض “جدري القرود” لشخص قادم من خارج المملكة
14/07/2022   9:28 م

“الصحة” تعلن رصد إصابة بمرض “جدري القرود” لشخص قادم من خارج المملكة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

وتُطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي الوزارة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تعلن رصد إصابة بمرض “جدري القرود” لشخص قادم من خارج المملكة

جديد المحليات
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