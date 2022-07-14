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جديد المحليات > “الشؤون البلدية”: تسوير مواقع الأعمال الإنشائية إلزامي اعتباراً من 1 محرم 1444هـ
14/07/2022   9:29 م

“الشؤون البلدية”: تسوير مواقع الأعمال الإنشائية إلزامي اعتباراً من 1 محرم 1444هـ

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتباراً من 01/ 01/ 1444هـ.

وأوضحت أن ذلك حفاظاً على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسيناً للمشهد الحضري، والحفاظ على نظافة الأحياء.

وفق “أخبار 24”.

“الشؤون البلدية”: تسوير مواقع الأعمال الإنشائية إلزامي اعتباراً من 1 محرم 1444هـ

جديد المحليات
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