“الشؤون البلدية”: تسوير مواقع الأعمال الإنشائية إلزامي اعتباراً من 1 محرم 1444هـ

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتباراً من 01/ 01/ 1444هـ.
وأوضحت أن ذلك حفاظاً على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسيناً للمشهد الحضري، والحفاظ على نظافة الأحياء.
#فيديو| حفاظاً على حقوق المشاة و أصحاب المركبات وتحسيناً للمشهد الحضري سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتباراً من 01/ 01/ 1444هـ.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/LChmGbKhd3
— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) July 14, 2022
وفق “أخبار 24”.