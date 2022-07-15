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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب رعدية مصحوبة برياح معيقة للرؤية بمكة واستمرار الغبار بالرياض والشرقية
15/07/2022   11:54 ص

طقس اليوم.. سحب رعدية مصحوبة برياح معيقة للرؤية بمكة واستمرار الغبار بالرياض والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون كالتالي: (43 درجة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، و44 درجة بالرياض، و42 درجة في بريدة، و45 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة).

طقس اليوم.. سحب رعدية مصحوبة برياح معيقة للرؤية بمكة واستمرار الغبار بالرياض والشرقية

جديد المحليات
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