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جديد المحليات > “بايدن” يشيد بقرار المملكة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية
15/07/2022   11:54 ص

“بايدن” يشيد بقرار المملكة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية

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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيبه بقرار المملكة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية المستوفية للشروط.

ووصف بايدن قرار المملكة بالتاريخي والذي يعد بادرة حسن نية واضحة، وذلك وفق بيان صادر عن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان.

جدير بالذكر أن بايدن سيزور المملكة اليوم (الجمعة)، وسيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيشارك في قمة خليجية بحضور زعماء مصر والأردن والعراق.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت اليوم في بيان لها، أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجويةالتي تستوفي شروط ومتطلبات لعبور الأجواء. وفق “أخبار 24”.

“بايدن” يشيد بقرار المملكة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية

جديد المحليات
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