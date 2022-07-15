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جديد المحليات > المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العامة “63” للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف
15/07/2022   11:54 ص

المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العامة “63” للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف

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تشارك المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، في اجتماع الجمعية العامة “63” للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO”، المنعقدة في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، خلال المدة من 14 إلى 22 يوليو 2022م .

ويرأس وفد المملكة المشارك الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وبمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.

وعبر “السويلم” خلال كلمته في الجمعية العمومية، عن تطورات الملكية الفكرية في المملكة، حيث انضمت إلى معاهدة نيروبي وأصبح عدد المعاهدات التي تديرها “الويبو” وانضمت لها المملكة 12 معاهدة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإعداد سياسة وطنية للملكية الفكرية.

وبيّن أن هيئة الملكية الفكرية نفذت برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية، إضافة إلى نشر إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتخصيص مادة أساسيات الملكية الفكرية DL101 في المملكة، كما أطلقت الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمراكز البحثية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الهيئة احتفلت مؤخرًا بمنح البراءة رقم 10 آلاف، وذلك تزامنا مع ارتفاع أعداد الإيداعات بنسبة تصل إلى 30 % وارتفاع عدد فاحصي براءات الاختراع في الهيئة.

المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العامة “63” للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف

جديد المحليات
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