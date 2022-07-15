ارتقت بها 16 مركزاً.. المملكة تحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات الدولي بالنرويج

حصد المنتخب السعودي للرياضيات، 6 ميداليات عالمية في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 في النرويج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المملكة في هذه المسابقة، البالغ عددها 17 مشاركة.
وحقق طلاب المملكة هذا الإنجاز الجديد، بالحصول على ميداليتين فضيتين و4 برونزيات، وذلك من بين 589 طالباً وطالبة، يمثلون 106 دول، لترتقي المملكة 16 مركزاً، لتحتل الترتيب 22 لهذا العام من بين الدول المشاركة.
وفاز الطالب مروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة بميدالية فضية، ليضيفها إلى رصيده السابق، محلقا في سماء الإبداع بخمس عشرة جائزة عالمية، محققاً رقماً قياسياً باسم المملكة.
وحصد الطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء ميدالية فضية، وحصل على الميداليات البرونزية كل من الطالب محمد الدبيسي من تعليم الشرقية، والطالب علي الرمضان من تعليم الشرقية، والطالب مهدي البيك من تعليم الشرقية، والطالب معاذ الغامدي من تعليم مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وبهذا الإنجاز رفعت المملكة العربية السعودية رصيدها من الجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى 48 جائزة، وبلغ مجموع ميداليات وشهادات التقدير التي حصدها الموهوبون السعوديون في المسابقات الدولية 512 جائزة عالمية، منها 56 جائزة هذا العام.