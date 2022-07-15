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جديد المحليات > “الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في ميناء جدة
15/07/2022   5:03 م

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في ميناء جدة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي يوم الخميس الموافق 28 يوليو الحالي.

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و 10 أيام للبضائع برسم الصادر.

وأكدت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مؤكدة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

مزاد علني

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في ميناء جدة

جديد المحليات
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