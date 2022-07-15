أجنحة ووسائل عرض تفاعلية بمعرض “رحلة الانتقال الأخضر للمملكة”

يستعرض معرض رحلة الانتقال الأخضر للمملكة، المقام على هامش قمة جدة للأمن والتنمية،؛ دور القيادة وتوجيهاتها في تعزيز التحول الأخضر ضمن رؤية المملكة 2030، بدءاً بتهيئة المتطلبات اللازمة لذلك وتخصيص الاستثمارات الكافية، التي تعد إستراتيجية تشمل جميع السياسات التنموية للمملكة.
ويُقام المعرض الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 700 متر مربع، في بهو القاعة الرئيسة للاجتماعات في مركز المؤتمرات بفندق الريتز كارلتون في جدة، ويشتمل على سبعة أقسام يركز كل منها على إبراز إحدى مراحل التحول.
ويشرح المعرض للزوار مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر” وأهداف المبادرتين، اللتين أطلقهما ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
ويلقي المعرض الضوء على أهم ملامح توجهات المملكة نحو الاستدامة، ومنها تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعات اقتصادية إستراتيجية. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى خلق وظائف نوعية، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى 13 قطاعاً اقتصادياً إستراتيجياً، تشمل 54 شركة، ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة فيها حوالي تريليون ريال بحلول عام 2025.
ويوضح المعرض نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أعلنت المملكة عن تبنيها له، وإبراز دور وأهمية المملكة كمورّد عالمي، مسؤول ويوثق به لإمدادات الطاقة، وجهودها في إجراء الدراسات والبحوث في مختلف مجالات صناعة الطاقة لتعزيز إمكاناتها، وتطوير قدراتها.
وقد وقف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ، اليوم (الجمعة)، على آخر الاستعدادات لانطلاق المعرض ، وذلك بحضور وزير الثقافة الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.