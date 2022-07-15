“الحج والعمرة”: وصول أكثر من 40 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس

أكدت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، وصول أكثر من 40 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل ما يقارب 37 ألف حاج قدموا برًا، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين 918 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر أكثر من ألفي ونصف ألف حاج بعد الحج.
وأشارت إلى أن حجاج باكستان هم الأكثر عددًا في المدينة، وعددهم يزيد عن 10 آلاف حاج، ويليهم حجاج بنجلاديش بما يزيد عن 5 آلاف حاج، ثم حجاج مصر بما يقارب 4 آلاف حاج، ويأتي في المرتبة الأخيرة حجاج تركيا بما يزيد على ألفي ونصف ألف حاج.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة، وصل إلى ما يزيد عن 37 ألف حاج يوم أمس، فيما غادر ما يقارب الـ 3 آلاف حاج المدينة المنورة بعد الحج، أكثرهم غادروا جوًا عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.