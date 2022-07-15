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جديد المحليات > البيت الأبيض: بايدن سيلتقي خادم الحرمين ويشارك في جلسة عمل مع ولي العهد
15/07/2022   5:02 م

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي خادم الحرمين ويشارك في جلسة عمل مع ولي العهد

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قال البيت الأبيض الأميركي، اليوم (الجمعة) إن الرئيس جو بايدن سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقصر السلام في جدة. 

وأضاف أن بايدن وفريقه سيشاركون خلال الزيارة التي سيبدأها اليوم إلى المملكة، في جلسة عمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

ومن المتنظر أن يصل بايدن، مساء اليوم إلى المملكة في زيارة ليومين، وسيشارك خلالها في قمة خليجية تضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.  وفق “أخبار 24”.

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي خادم الحرمين ويشارك في جلسة عمل مع ولي العهد

جديد المحليات
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