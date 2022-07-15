مستجدات كورونا.. انخفاض الحالات الحرجة والوفيات.. والإصابات الجديدة تعاود الارتفاع

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 586 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 651 إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 65 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 802586 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى انخفاض حالات الوفيات مقارنة بيوم أمس الذي سجل 3 حالات وفاة، إذ أعلنت الوزارة اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9256 حالة.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة؛ إذ غادرت 9 حالات غرفة العناية المركزة خلال الساعات الماضية، ليبقى إجمالي عدد الحالات الآن 151 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا طفيفا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 487 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 787198 حالة.