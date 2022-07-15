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جديد المحليات > خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر السلام بجدة
15/07/2022   10:56 م

خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر السلام بجدة

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، اليوم (الجمعة)، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بفخامته والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل في وقت سابق إلى مطار الملك عبدالعزيز، حيث كان في استقباله أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

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وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر السلام بجدة

جديد المحليات
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