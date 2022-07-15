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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل نظيره البحريني ورئيس الوزراء العراقي في مطار الملك عبدالعزيز بجدة
15/07/2022   10:57 م

ولي العهد يستقبل نظيره البحريني ورئيس الوزراء العراقي في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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وصل كل من ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في طليعة مستقبلي ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء العراقي، فور وصولهما إلى مدينة جدة، للمشاركة في القمة الخليجية غدًا (السبت)، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وصل إلى المملكة، ضمن ثاني محطات جولته الخارجية الأولى، والتي شهدت لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستقبل نظيره البحريني ورئيس الوزراء العراقي في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

جديد المحليات
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