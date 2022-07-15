ولي العهد يستقبل نظيره البحريني ورئيس الوزراء العراقي في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وصل كل من ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في طليعة مستقبلي ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء العراقي، فور وصولهما إلى مدينة جدة، للمشاركة في القمة الخليجية غدًا (السبت)، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وصل إلى المملكة، ضمن ثاني محطات جولته الخارجية الأولى، والتي شهدت لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
فيديو | وصول ولي عهد البحرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة و #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه #الإخبارية pic.twitter.com/BgNmVxaYgY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022
فيديو | جانب من استقبال #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي #الإخبارية pic.twitter.com/VTFy2vBvET
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022