أعلنت السلطات البحرينية، اليوم (الجمعة)، عن السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدخول إلى مملكة البحرين عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية، أو جواز السفر.
وأوضحت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، أن الدخول بهذه الأوراق الثبوتية سيكون بدون أي إجراءات مسبقة، على أن يشمل ذلك السماح بانتقال مواطنيها إلى جميع دول مجلس التعاون.
وتأتي هذه التسهيلات تماشياً مع استئناف دول مجلس التعاون باستخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، وتسهيل إجراءات السفر والتنقل ورعاية مصالح المواطنين وعوائلهم في دول: “الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان”. وفق “أخبار 24”.